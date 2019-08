Cultura: ministero precisa provvedimenti adottati con decreto su funzionamento musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per i Beni e le Attività culturali, a fronte di quanto impropriamente riportato da alcuni organi di stampa, attraverso un comunicato fornisce precisazioni circa il contenuto di alcuni provvedimenti recentemente adottati al ministro Alberto Bonisoli, quali "atti necessari e urgenti" a seguito del Dpcm 76 del 19 giugno 2019 recante la riorganizzazione del Mibac, entrato definitivamente in vigore il 22 agosto scorso. A proposito dell'autonomia dei musei. Resta l’autonomia speciale dei più importanti istituti statali. Il vertice della struttura rimane il direttore del Museo, di norma scelto tramite procedura internazionale. Con la nuova disciplina, il museo mantiene inalterata la capacità gestionale e finanziaria. I direttori dei più grandi musei saranno affiancati da un dirigente amministrativo, individuato tramite interpello interno. I limiti di spesa non mutano. I musei autonomi possono continuare a indire gare d’appalto e stipulare contratti e portare a termine i contratti in essere. I direttori hanno il compito di predisporre il bilancio di previsione, dell’eventuale variazione e del conto consuntivo, previa acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti. L’approvazione dei documenti contabili, infine, continua ad avvenire a cura della Direzione generale Musei, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. I Consigli di amministrazione, che non hanno mai avuto le funzioni e le responsabilità tipiche di tali organi, decadranno dal 1 ottobre 2019. I Consigli scientifici saranno, invece, potenziati e integrati. Alla loro composizione concorreranno gli enti locali. (segue) (Com)