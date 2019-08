Cultura: ministero precisa provvedimenti adottati con decreto su funzionamento musei (2)

- A proposito del supporto finanziario ai musei più piccoli, il comunicato del Mibac precisa. Più fondi ai piccoli musei: da quest’anno il fondo di riequilibrio del Mibac disporrà di almeno 10 milioni di euro in più. La percentuale delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti dei siti statali e destinata ai musei minori è stata aumentata di 5 punti percentuali, passando dal 20 al 25%. In alcuni casi, tale percentuale potrà essere maggiorata, d'intesa tra il Direttore generale Musei e il direttore del museo per supportare i musei più piccoli. A proposito dei coinvolgimento dei privati nei musei non cambia nulla. Il decreto di riorganizzazione non modifica quanto già previsto nel 2014 in materia di promozione di Fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. musei, infine, restano statali. Il provvedimento adottato dal ministro Bonisoli - conclude il cominicato del Mibac - conferma l’indirizzo di mantenere i musei in ambito statale. (Com)