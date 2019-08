Tunisia: mandato d’arresto per candidato presidenziale Nabil Karoui

- Le autorità giudiziarie tunisine hanno spiccato oggi un mandato d’arresto contro il candidato presidenziale Nabil Karoui e il fratello Ghazi per frode fiscale e riciclaggio di denaro, sulla base della denuncia presentata dall’organizzazione “I Watch”. Secondo quanto riferisce sul proprio profilo Facebook l’ex ministro della Gioventù e dello Sport, Majdouline Cherni, l’imprenditore – candidato alle presidenziali del 15 settembre - sarebbe stato arrestato a Medjez Elbab, sull’autostrada Beja-Tunisi. Fonti citate dal sito informativo “Réalités Online” riferiscono che il giudice istruttore ha ribadito il congelamento dei beni dei due fratelli, a cui è vietato recarsi all’estero. Intanto, il presidente dell'Alta autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva (Haica), Nouri Lajmi, ha annunciato che le emittenti televisive “Zitouna”, “Nessma” e “Radio Quran” sono state escluse dalla copertura mediatica della campagna elettorale in Tunisia perché considerate di parte. Lajmi ha sottolineato che ai candidati alle elezioni non è consentito parlare a questi media nel corso della loro campagna elettorale. (segue) (Tut)