Brasile: Amazzonia, Bolsonaro denuncia guerra d'informazione e annuncia misure per contrastare incendi

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, interverrà questa sera in diretta televisiva per presentare le misure anti-incendio che il governo intende adottare per contenere l'ondata di roghi che sta devastando da alcune settimane la foresta pluviale amazzonica. Una di queste misure è la firma del decreto che autorizza l'impiego di forze armate per compiti non militari per combattere gli incendi. Il presidente brasiliano ha cambiato tono dopo che la questione ambientale si è trasformata in una crisi internazionale. L'Unione europea e almeno quattro capi di governo hanno assunto posizioni critiche verso Bolsonaro. Il governo brasiliano, secondo quanto riporta il quotidiano "O Globo", ha riconosciuto che le dichiarazioni polemiche del presidente Bolsonaro hanno contribuito ad amplificare la crisi rendendola un caso internazionale, coinvolgendo capi di Stato e di governo e celebrità di tutto il mondo. Il presidente si riunirà alle 15 (ora locale) con una squadra di ministri per definire altre misure per controllare gli incendi. (segue) (Brb)