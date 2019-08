Brasile: Amazzonia, Bolsonaro denuncia guerra d'informazione e annuncia misure per contrastare incendi (2)

- In mattinata, durante la sua partecipazione alla cerimonia in occasione della giornata del soldato presso la sede dell'esercito a Brasilia, Bolsonaro ha dichiarato che il governo deve difendersi da una guerra d'informazione in corso. "Cari fratelli militari, popolazione brasiliana, marciamo verso il successo. Non mancano i nemici, come al solito, che vogliono di vincere la guerra dell'informazione contro la verità", ha dichiarato. La scorsa settimana Bolsonaro aveva già fatto riferimento a una presunta guerra dell'informazione volta a togliere al Brasile la sovranità sull'Amazzonia. (segue) (Brb)