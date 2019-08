Brasile: Amazzonia, Bolsonaro denuncia guerra d'informazione e annuncia misure per contrastare incendi (3)

- Le dichiarazioni di Bolsonaro arrivano in risposta a una serie di dure critiche espresse dalla comunità internazionale circa le politiche ambientali portate avanti dal governo brasiliano. Critiche inasprite alla luce dei forti incendi divampati nelle ultime due settimane in Amazzonia. Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, ha minacciato di opporsi alla ratifica dell'accordo commerciale raggiunto tra Ue e Mercosur lo scorso giugno, se il Brasile se non riesce a rispettare i suoi "impegni ambientali" e a contrastare la distruzione dell'Amazzonia. (segue) (Brb)