Usa-Cina: commercio, Trump chiede ad aziende statunitense di trovare alternative a Pechino (2)

- Le tariffe aggiuntive sulle merci statunitensi annunciate oggi dalla Cina interesseranno 5.078 prodotti, tra i quali la soia, il petrolio greggio, gli aerei di piccole dimensioni e le auto prodotte negli Stati Uniti. Il ministero del Commercio cinese in un comunicato ha precisato che gli aumenti saranno, a seconda delle merci, del cinque o del dieci per cento, e che entreranno in vigore in due tempi: il primo settembre e il 15 dicembre. “La decisione della Cina di applicare tariffe aggiuntive è stata forzata dall’unilateralismo e dal protezionismo degli Stati Uniti”, ha spiegato la nota. (Was)