Usa: Corte d'appello congela sentenza antitrust contro Qualcomm

- La corte d'appello del Nono Circuito degli Stati Uniti, con sede a San Francisco, ha congelato la sentenza secondo cui Qualcomm, società statunitense specializzata in chip, ha commesso una serie di violazioni antitrust. La compagnia il 21 maggio ha perso una causa antitrust e ha chiesto di sospendere la sentenza mentre perseguiva il ricorso. La decisione di oggi del tribunale rappresenta una battuta d'arresto per la Federal Trade Commission (Ftc), l'autorità antitrust statunitense, che aveva citato in giudizio la società accusandola di monopolio illegale a danno dei produttori di smartphone e dei produttori di chip rivali. La decisione sospende l'ordine del giudice distrettuale statunitense Lucy Koh che imponeva alla società di cambiare il modo in cui veniva rilasciata la licenza della sua tecnologia cellulare. (Was)