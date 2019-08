Roma: Pedica (Pd), solidarietà a medico Cri, atto vigliacco

- "Solidarietà ad Andi Ngaso, il medico della Croce Rossa per la scritta razzista incisa sulla sua auto. Roma è la città dell'accoglienza e atti così vigliacchi offendono tutti i cittadini della Capitale". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Basta razzismo - aggiunge Pedica - dobbiamo impegnarci seriamente per fermare questo clima d'odio". (Com)