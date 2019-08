Agroalimentare: a Fico eataly world dal 30 agosto le specialità campane tra le eccellenze italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pasta di Gragnano, il pomodorino del Piennolo del Vesuvio, l'olio Penisola sorrentina. Sono solo alcune delle specialità campane che dalla provincia di Napoli, si uniranno al concerto di sapori unico, in programma a fine agosto a Fico eataly world di Bologna, con oltre 40 specialità Dop e Igp per "Identità d'origine. Dop e Igp dall'Italia e dall'Europa": un incontro internazionale e tre giorni di rassegna-mercato, degustazioni ed eventi sulle specialità Dop e Igp, per conoscere e degustare le eccellenze dell'enogastronomia italiana ed europea. La kermesse è organizzata dal 30 agosto al primo settembre dal Parco del cibo più grande del mondo con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Fondazione Fico, Origin Italia(l'associazione che raggruppa i consorzi agroalimentari italiani), Fondazione Qualivita (dal 2002 impegnata nella valorizzazione dei prodotti Dop, Igp e Stg). (segue) (Ren)