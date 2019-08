Agroalimentare: a Fico eataly world dal 30 agosto le specialità campane tra le eccellenze italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Identità d'origine" si terrà nel cuore dell'Emilia-Romagna, la Regione che con 44 specialità detiene il record mondiale delle certificazioni Dop e Igp di prodotti agroalimentari, a Fico eataly world, il Parco del cibo più grande del mondo, che diventerà per l'occasione capitale delle Dop e Igp, riunendo le migliori produzioni italiane ed europee. Insieme agli emiliani Parmigiano Reggiano Dop, Grana Padano Dop, aceto balsamico tradizionale (Reggio Emilia Dop e Modena Dop), Prosciutto di Parma Dop e Mortadella Bologna Igp, si potranno infatti scoprire tante golose produzioni che godono della certificazione di qualità, presentate dai Consorzi che tutelano materie prime e disciplinari di produzione. Tra le prelibatezze che faranno di Bologna, per tre giorni, la capitale delle Dop e Igp italiane ed europee ci saranno, accanto alle eccellenze napoletane come la mozzarella di bufala campana DOP, l'olio Colline salernitane Dop, anche il melone mantovano Igp, l'agnello del centro italia e quello di Sardegna Igp, l'aglio di Voghiera e quello bianco polesano Dop, la casciotta d'Urbino Dop, il limone di Siracusa Igp, la burrata d'Andria Igp, la trota e salmerino del Trentino Igp e tante altre specialità con la propria "Identità d'origine". (segue) (Ren)