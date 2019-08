Imprese: Tenaris chiude contratto da 1,9 miliardi di dollari con Abu Dhabi

- Tenaris, controllata della holding italo-argentina del settore siderurgico Techint, ha chiuso un contratto da 1,9 miliardi di dollari per la fornitura di tubi di acciaio alla Compagnia nazionale del petrolio di Abu Dhabi (Adnoc). Il contratto, segnala oggi il quotidiano "Ambito Financiero", rientra nel contesto delle operazioni "upstream" di Adnoc nel paese arabo e include la fornitura di "una gamma completa di gradi di acciaio, connessioni con tecnologia Dopeless, e servizi integrati di gestione" durante i cinque anni di durata. "Siamo preparati ad appoggiare Adnoc con i nostri prodotti e servizi di alta qualità", ha dichiarato Gabriel Podskubka, presidente di Tenaris per l'emisfero occidentale. "Questo investimento allarga la nostra presenza ad Abu Dhabi e genererà impiego diretto ed indiretto", ha aggiunto il manager del gruppo. Tenaris ha registrato nel 2018 un fatturato di 7,7 miliardi di dollari e ha 23.500 impiegati in tutto il mondo.(Abu)