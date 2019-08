Brasile: incendi in Amazzonia, ministro Agricoltura "roghi causati da siccità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura brasiliano, Tereza Cristina Dias, ha dichiarato che l'opposizione all'accordo commerciale tra Unione europea e Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur) e la minaccia di embargo ai prodotti brasiliani fatta da alcuni leader europei, a seguito degli incendi che si stanno verificando in Amazzonia, preoccupa il settore agricolo brasiliano. "La notizia è molto preoccupante", ha affermato il ministro alla stampa a margine di un evento. Dias ha tuttavia sottolineato che i roghi si verificano tutti gli anni è che è necessario "abbassare la temperatura" della polemica internazionale. "In primo luogo, ogni anno si verificano roghi in Brasile. Una cosa è un rogo, un'altra è un incendio. C'è una differenza tra i due eventi. Stiamo vivendo un periodo di grande siccità come tutti gli anni nella regione nord. Siamo da sei mesi senza piogge. Quest'anno è più secco e ci sono più roghi. Penso che i leader europei dovrebbero prima sapere cosa sta succedendo e poi intraprendere qualsiasi tipo di azione", ha detto Dias. (segue) (Brb)