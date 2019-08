Brasile: incendi in Amazzonia, ministro Agricoltura "roghi causati da siccità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro inoltre ha affermato che il Brasile non interferisce quando ci sono incendi in altri paesi e che il Brasile conosce l'importanza e si prende cura dell'Amazzonia. "Quando ci sono stati incendi per esempio in Portogallo, quest'anno ce ne sono stati molti anche in Siberia e in Europa, il Brasile non ha messo in discussione l'azione di quei governi. L'Amazzonia è importante. Il Brasile lo sa. Il Brasile si prende cura dell'Amazzonia", ha detto il ministro. "Se dovessimo avere bisogno di aiuto, chiederemo", ha aggiunto. Alla domanda sulla preoccupazione espressa dagli imprenditori del settore dell'agro-alimentare riguardo le misure protezionistiche contro i prodotti brasiliani minacciate da vari paesi europei, il ministro ha affermato che non si può dire che "l'agrobusiness brasiliano è il grande distruttore" dell'Amazzonia. "Non possiamo sostenere questa tesi solo perché ci sono degli incendi in corso", ha dichiarato. (segue) (Brb)