Brasile: incendi in Amazzonia, ministro Agricoltura "roghi causati da siccità" (3)

- Ieri, 22 agosto, il presidente dell'Associazione agroalimentare brasiliana, Marcello Brito, aveva dichiarato che gli operatori del settore temono che il Brasile sia seriamente a rischio di boicottaggi internazionali, a causa delle numerose critiche mosse da più parti per la politica ambientale del governo Bolsonaro. Per Brito, le polemiche che Bolsonaro ha in atto con altre capitali preoccupano i funzionari e gli uomini d'affari dell'agroindustria, in particolare quelli principalmente dipendenti dalle esportatori. "La sostenibilità è un tema considerato in modo molto diverso nel governo di Bolsonaro rispetto ai paesi europei. Questo scontro di interessi potrebbe avere gravi conseguenze, come la cancellazione dell'accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione europea", aveva detto Brito in un'intervista al quotidiano economico "Valor". Le sanzioni Ue sono solo "questione di tempo" diceva Brito ricordando una "chiara" regola di mercato: "se lasciamo uno spazio vuoto, qualcuno lo occuperà". Per Brito, il settore dovrà lavorare "all'unisono" per cercare di invertire il danno causato dalla percezione della politica ambientale del governo. (segue) (Brb)