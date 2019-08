Brasile: incendi in Amazzonia, ministro Agricoltura "roghi causati da siccità" (7)

- Poche ore prima di annunciare la sua opposizione all'accordo commerciale il presidente francese aveva parlato degli incendi in corso nella regione amazzonica come di un'emergenza internazionale che merita di essere discussa durante i lavori del G7 del fine settimana. "La nostra casa brucia. Letteralmente", ha scritto Macron sul suo account Twitter. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta favorevole alla proposta si Macron di inserire l'emergenza ambientale in Amazzonia tra i temi dell'agenda del G7. "Anche secondo la cancelliera l'acuta situazione di emergenza in cui si trova la foresta pluviale amazzonica deve fare parte dell'ordine del giorno. In questo il presidente francese ha la cancelliera totalmente dalla sua parte", ha detto il portavoce del governo federale Steffen Seibert, secondo quanto riferisce il quotidiano "Sueddeutsche Zeitung". (segue) (Brb)