Trasporti: Aspi su sciopero 25-26 agosto, rafforzati presidi e assistenza ai caselli (2)

- Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi. Il servizio di infoviabilità", continua la nota, "sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni. In particolare, sarà messo a disposizione di Viabilità Italia la situazione aggiornata del traffico presso i principali caselli per l'intera durata dello sciopero. Tali misure, già applicate durante lo sciopero dello scorso 4 e 5 agosto", conclude Autostrade per l'Italia, "hanno garantito normali condizioni di deflusso ai caselli, in relazione ai livelli di traffico previsti". (Com)