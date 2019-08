Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, sabato 24 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda area di pressioni medio-basse centrate sull'Italia mantiene attiva una spiccata variabilità anche sulle regioni del Nord. Giornata caratterizzata da molti nubi e qualche goccia al mattino sul basso Piemonte. Nel corso del giorno qualche schiarita ma con qualche piovasco o breve temporale a evoluzione diurna, più probabile sui rilievi appenninici e alpini e zone adiacenti. Temperature stabili. (Rpi)