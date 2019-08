Terremoti: Ingv, più di 110 mila scosse da sisma agosto 2016 in Italia centrale (2)

- "In totale", prosegue Margheriti, "l'Ingv ha localizzato nell’area della sequenza sismica più di 110000 eventi sismici, grazie al lavoro dei turnisti del Servizio di sorveglianza sismica e agli analisti del Bollettino sismico italiano che hanno analizzato tutte le forme d’onda disponibili, comprese quelle registrate dalle stazioni sismiche temporanee installate dal Gruppo operativo di emergenza Sismiko. In totale, fino ad agosto 2019, gli eventi con magnitudo maggiore o uguale a 2.0 sono 14367; tra questi, 74 hanno magnitudo maggiore o uguale a 4.0. Gli eventi localizzati tra il 24 agosto ed il 25 ottobre 2016, che quindi possiamo definire aftershocks del terremoto di Amatrice", conclude Margheriti, "sono 20823 di cui 2706 con magnitudo magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Di questi, 17 hanno magnitudo maggiore o uguale a 4.0". (Com)