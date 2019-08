Tunisia: mandato d’arresto per candidato presidenziale Nabil Karoui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione colpisce direttamente il candidato presidenziale Nabil Karoui, 56 anni, magnate dei media e milionario la cui emittente televisiva, "Nessma", vanta milioni di telespettatori. Karoui e il suo partito Qalb Tounes sono dati in testa nei sondaggi. Secondo l’istituto Sigma Conseil, la formazione politica populista otterrebbe il 29,8 per cento dei consensi alle elezioni legislative del prossimo 6 ottobre, quasi il doppio rispetto al partito islamico moderato di Ennahda, al secondo posto con il 16,8 per cento delle preferenze. Lanciato nella primavera 2007 dal Gruppo Karoui&Karoui World, il canale satellitare “Nessma Tv” con sede a Tunisi è posseduto al 25 per cento dal gruppo italiano Mediaset. Il canale è visto principalmente in Nord Africa: Algeria, Libia, Marocco e Tunisia. La diffusione alla fine del 2011 del film franco-iraniano "Persepolis" su “Nessma TV” aveva destato scalpore a causa di una rappresentazione di Dio in una scena. (Tut)