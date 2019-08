Brasile: Amazzonia, Bolsonaro denuncia guerra d'informazione e annuncia misure per contrastare incendi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Irlanda non voterà a favore dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur se il Brasile non riuscirà a rispettare i suoi impegni ambientali", ha dichiarato alla stampa. Critica nei confronti del Brasile anche la Finlandia, che ha la presidenza di turno dell'Unione europea (Ue). Il ministro delle finanze, Mila Lintila, ha dichiarato oggi, 23 agosto, che il paese sta cercando di trovare un modo per vietare l'importazione di carne brasiliana come risposta alla devastazione causata dagli incendi in Amazzonia. "L'Ue e la Finlandia dovrebbero esaminare con urgenza la possibilità di vietare le importazioni di carne brasiliana", ha affermato il ministero delle finanze. (segue) (Brb)