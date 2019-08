Brasile: Amazzonia, Bolsonaro denuncia guerra d'informazione e annuncia misure per contrastare incendi (5)

- In precedenza il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che Bolsonaro “ha mentito” sul suo impegno a favore dell’ambiente e che per questo Parigi si opporrà al trattato di libero scambio Unione europea-Mercosur. “Tenuto conto del comportamento del Brasile in queste ultime settimane, il presidente della Repubblica non può che constatare che il presidente Bolsonaro gli ha mentito in occasione del vertice di Osaka”, riferiscono fonti presidenziali citate dalla stampa francese. “Le decisioni del governo brasiliano in queste ultime settimane mostrano che Bolsonaro ha deciso di non rispettare i suoi impegni in favore della biodiversità”, ha aggiunto. “In queste condizioni la Francia si oppone all’accordo con il Mercosur”. (segue) (Brb)