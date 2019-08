Messico: economia ferma, prodotto interno lordo non cresce in secondo trimestre

- Tra il primo e il secondo trimestre del 2019, l'economia messicana non ha segnato variazioni. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) correggendo al ribasso l'incremento dello 0,1 per cento contenuto nella stima preliminare diffusa a luglio. Il dato è il risultato di un aumento dello 0,2 per cento delle attività terziarie, della contrazione del primario (-3,4 per cento) e del secondario (-0,2 per cento). Rispetto al secondo trimestre del 2018, fa sapere ancora Inegi, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3 per cento. Il dato torna ad alimentare il dibattito sulla crescita dell'economia messicana. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che da tempo scommette su una crescita fino al 2 per cento, non drammatizza il risultato dell'aggiornamento dell'Inegi, rivendicando una visione dell'economia non strettamente legata all'incremento del pil. (segue) (Mec)