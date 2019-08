Messico: economia ferma, prodotto interno lordo non cresce in secondo trimestre (4)

- L'andamento, non particolarmente sostenuto, dell'economia è divenuto nelle ultime settimane tema chiave dell'agenda politica messicana. Nel rapporto di luglio elaborato dalla Banca centrale del Messico (Banxico), gli analisti del settore privato ipotizzano per il 2019 una crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,79 per cento, in calo rispetto all'1,13 per cento ipotizzato a giugno. Una flessione che si ripercuote anche sulla stima del 2020, anno in cui l'economia dovrebbe crescere dell'1,47 per cento contro l'1,66 per cento immaginato trenta giorni fa. Il rapporto esce poche ore dopo che l'istituto nazionale di statistica (Inegi) registrava una crescita dello 0,1 per cento del pil nel primo trimestre, dato in controtendenza rispetto alle previsioni negative della vigilia, poggiato soprattutto sullo sviluppo del terziario. (segue) (Mec)