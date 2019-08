Messico: economia ferma, prodotto interno lordo non cresce in secondo trimestre (5)

- Nel rapporto "Situazione economica, finanze pubbliche e debito pubblico" relativo al secondo trimestre dell'anno, pubblicato a fine luglio, il ministero delle Finanze ha ipotizzato una crescita annuale dell'1,1 per cento, lo 0,9 per cento in meno rispetto a quello usato nel 'Pacchetto economico 2019'". Martedì il ministero delle Finanze aveva ammesso che il ritmo di crescita del prodotto interno lordo non era ritenuto soddisfacente e annunciato un piano di stimoli per il rilancio dell'economia nel breve periodo. Più che la definizione tecnica di recessione, giocata sui decimali, avvertiva il ministro Arturo Herrera, la preoccupazione è legata al rallentamento complessivo della crescita. Di qui la necessità di "dover iniziare un programma che cerchi di appoggiare in modo immediato il dinamismo dell'economia", ha detto Herrera commentando la debole scena economica globale, cui il paese "non è immune". (segue) (Mec)