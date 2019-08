Energia: Libano, statunitense Tungsten Explorer perforerà blocco 4

- La nave perforatrice Tungsten Explorer della statunitense Vantage Drilling Company perforerà il blocco 4 nell’offshore del Libano, dopo che il ministero dell’Energia ha approvato il risultato della gara internazionale. Lo ha reso noto oggi il ministro dell’Energia libanese, Nada Boustany, sul suo profilo Twitter. La società visiterà il Libano la prossima settimana per avviare i preparativi, ha aggiunto la Boustany. Secondo quanto dichiarato dal ministro in precedenza, la perforazione del primo blocco dell’offshore libanese potrebbe avvenire tra i mesi di novembre e dicembre, e andrà avanti per 55 giorni. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9.(Res)