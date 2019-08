Roma: Raggi, città condanna episodio razzismo contro medico Cri. Nessuno spazio per intolleranza e discriminazione

- "Roma condanna l'episodio di razzismo nei confronti di un medico della Croce Rossa. Nella nostra città non c'è spazio per alcun tipo di intolleranza e discriminazione". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (rer)