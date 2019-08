Abruzzo: Liris, su rottamazione solo disinformazione

- "Credo che un'adeguata informazione sia il presupposto per affrontare un qualsiasi argomento". Ha esordito così l'assessore al Bilancio della Regione Abruzzo Guido Quintino Liris, in risposta alle accuse che il consigliere regionale M5s Marco Cipolletti ha mosso contro la scelta di non adesione, da parte della Regione Abruzzo, alla cosiddetta rottamazione-ter del bollo auto. "In primis il termine per l'adesione alla rottamazione era il 1 luglio e non il 31 luglio come erroneamente riportato dal consigliere pentastellato – ha spiegato - E poi, le affermazioni del collega non prendono in esame la singolare situazione economico-finanziaria della nostra Regione, con l'attuale guida politico-amministrativa che sta facendo 'i conti' con un bilancio di previsione pieno di incognite, approvato dalla passata amministrazione". "Ci troviamo in una condizione di piano di rientro, in una sorta di libertà vigilata dopo l'uscita dal commissariamento - ha continuato Liris - l'Abruzzo, infatti, non è oggi tra le regioni 'virtuose' che possono permettersi il condono saldo e stralcio, o la rottamazione". (segue) (Ren)