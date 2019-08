Abruzzo: Liris, su rottamazione solo disinformazione (2)

- "Ricordiamo che il valore delle sanzioni interessate, stimato intorno ai 24,71 milioni di euro, andrebbe ad aumentare il disavanzo regionale già superiore a 517 milioni di euro - ha detto - Sono stati proprio gli uffici competenti a sconsigliare fortemente una possibile adesione, per evitare che fossero pregiudicati gli equilibri di bilancio non solo per il 2019, ma anche per il 2020 e il 2021. In queste condizioni ogni intervento agevolativo a favore di una parte di contribuenti, comporterebbe una riduzione di servizi per tutti i cittadini abruzzesi”. "Potrebbe essere, quindi, virtuoso da parte dell'attuale amministrazione regionale portare avanti – ha suggerito -, con la necessaria collaborazione degli uffici finanziari, un'iniziativa di legge che consentirà nel prossimo futuro di avviare una progressiva riduzione delle aliquote fiscali dei principali tributi regionali, con benefici reali ed immediati per i consumi di tutte le famiglie e, in generale, per l'economia dell'Abruzzo". Nella nota si legge in conclusione “che la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore al Bilancio Giudo Liris avrebbe semplificato le condizioni di accesso al beneficio della rateizzazione della tassa automobilistica, agevolando i contribuenti abruzzesi, che potranno avere termini di rateizzazione più lunghi, rate minime più basse e nessun obbligo di dimostrare la condizione di disagio economico mediante la produzione del modello Isee”. (Ren)