Terremoti: l'appello di Pirozzi a "Nova", si faccia "Lodo Pirozzi" per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non parlo più del problema e offro la soluzione per la ricostruzione: propongo che si faccia un 'Lodo Pirozzi', un commissario straordinario che abbia poteri in deroga per i comuni che sono stati distrutti che sono circa trenta e che sono tutti piccoli. Non hanno più di 3mila abitanti e hanno carenze di personale". Lo ha detto in un'intervista ad Agenzia Nova Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice che per primo diede l'allarme sul terremoto nella notte del 24 agosto del 2016. "Sugli altri comuni si può andare in gestione ordinaria così come stiamo procedendo - ha aggiunto - Altrimenti c'è il rischio che qui si buttino grosse somme di denaro, che si facciano grosse speculazioni edilizie, ma poi nel territorio non ci rimane nessuno e non ce lo possiamo permettere". Pirozzi ha concluso ricordando la legge approvata all'unanimità in Regione Lazio e che porta il suo nome e dicendo: "Approfitto di questa intervista per fare un appello alla politica intelligente: si chiedano che cosa non ha funzionato finora e, siccome quello che non ha funzionato è il metodo, accolgano la mia proposta. Non devo essere io il commissario straordinario, l'importante che ce ne sia uno e che abbia poteri e strumenti pari e uguali al commissario di Genova". (rer)