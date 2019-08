Uruguay: Tabaré Vazquez, biopsia conferma tumore maligno

- I risultati della biopsia effettuata nella mattinata di oggi dal presidente Tabaré Vazquez hanno confermato la presenza di un tumore maligno ai polmoni. "Nella giornata di oggi è stato realizzato un intervento diagnostico che ha confermato la presenza di un tumore maligno. I risultati definitivi saranno disponibili nei prossimi giorni", recita un comunicato ufficiale diffuso dalla presidenza e firmato a nome dello specialista in oncologia, Mauricio Cuello e del medico personale del presidente il dottor Mario Zelarayàn. "Il presidente della Repubblica si trova in eccellente stato di salute e ha superato il procedimento senza complicazioni", prosegue il comunicato, che conclude affermando che "la decisione sulle future azioni terapeutiche è soggetta al risultato degli studi in corso". (segue) (Abu)