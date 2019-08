Uruguay: Tabaré Vazquez, biopsia conferma tumore maligno (2)

- Lo stesso presidente dell'Uruguay, aveva annunciato mercoledì scorso per la prima volta che gli era stato riscontrato un "nodulo polmonare con forti probabilità di essere maligno". "Mi sento perfettamente bene e non presento sintomi", aveva chiarito Vazquez circa il suo attuale stato di salute in una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri (ora locale). Il capo di Stato aveva quindi informato che nei giorni successivi sarebbe stato ricoverato per affrontare una serie di studi ed analisi per chiarire l'origine del nodulo. "Una volta conosciuti i risultati e la tipologia del tumore verrà elaborato il piano di cure", aveva dichiarato il medico personale Zelarayan. "Tutti i trattamenti sono possibili con questo tipo di tumore, non escludiamo nessuna ipotesi", aveva aggiunto in risposta alla domanda se era previsto che il presidente dovesse affrontare un trattamento di chemioterapia. (Abu)