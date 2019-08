Manovra: Tria, conti in ordine, nessun dramma. Progetto Lega da 50 miliardi non lo conosco

- La crisi economica è a livello globale e sulla legge di Bilancio si può stare “tranquilli”, non c’è “nessun dramma”, anche perchè i conti sono in ordine. E’ questo il messaggio che il ministro dell’Economia Giovanni Tria manda dal Meeting di Comunione e liberazione, a Rimini. "Non è l'Italia che rischia una recessione, è l'Europa. C'é un problema di possibile crisi economica a livello globale - ha spiegato Tria -. L'impatto della guerra sui dazi, ma anche le difficoltà delle guerre commerciali sull'alta tecnologia, stanno rallentando gli investimenti e stanno avendo un effetto pesante sull'economia". (segue) (Rer)