Manovra: Tria, conti in ordine, nessun dramma. Progetto Lega da 50 miliardi non lo conosco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, ha osservato il ministro, “si avvicina alla stagnazione e anche l'Italia non diverge da questo punto di vista. Anzi, pur nella stagnazione l'economia italiana sta mostrando una forte resilienza e resistenza e, per fortuna, siamo in una situazione in cui i conti sono in ordine”. Il titolare dell’Economia ha ricordato pure che “abbiamo tassi sul debito molto bassi”, perciò “qualsiasi governo ci sarà, si potrà muovere con molta calma anche perché si riapre in Europa il dibattito sulle politiche ed è bene che l'Italia sia presente”. Quanto alla manovra da 50 miliardi di euro annunciata dalla Lega, Tria ha risposto: “non la conosco. Il governo stava studiando una manovra insieme ai viceministri e alle forze politiche della maggioranza. Se qualcuno ha fatto altre manovre, io non le conosco e quindi non posso esprimermi". Sulla flat tax, invece, il ministro ha precisato che per farla “occorrono molte cose”. Detto questo, ha concluso dicendo che il governo stava “studiando certamente una riduzione delle tasse dell'Irpef anche con delle proposte, che ancora non sono uscite perché non abbiamo fatto in tempo, per un intervento rivoluzionario del sistema Irpef". (Rer)