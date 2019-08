Romania: leader Alde, pronti per alleanza con partito Pro Romania

- Il leader del partito romeno Alleanza liberal democratica (Alde), partner di minoranza nel governo di Bucarest, Calin Popescu-Tariceanu ha chiesto ai suoi colleghi di partito tramite un messaggio su whatsapp di essere pronti a partecipare alle prossime riunioni dello schieramento in quanto saranno decisive per approvare la la nuova alleanza politica tra Alde e Pro Romania. Fonti politiche citate dall'agenzia di stampa "Agerpress" indicano questa linea scelta dalla leadership Alde, anche in vista delle elezioni presidenziali. Secondo Tariceanu, durante la riunione di Alde tenutasi in settimana non sarebbe stato possibile trovare un accordo sulle proposte per un'eventuale rilancio dell'alleanza di governo con il Partito socialdemocratico (Psd). In ogni caso, ha precisato, la discussione sarebbe stata finalizzata solo alla possibilità di rilanciare l'azione di governo e non ad individuare un alleato comune tra Alde e Psd per le presidenziali.(Rob)