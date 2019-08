Terremoti: Pirozzi a "Nova", su Genova governo ha avuto coraggio, Amatrice ancora aspetta

- "Da sempre dico che in tempo di guerra ci vogliono procedure di guerra. Il metodo è quello di un commissario che possa andare in deroga almeno per i comuni che sono stati distrutti. Questo non è stato fatto in tre governi. E' stato invece fatto per Genova dove a un anno dal crollo del ponte Morandi hanno fatto l'incarico di progettazione, gara e hanno fatto partire la ricostruzione. Qui invece, ad oggi, non abbiamo opere pubbliche in programma da realizzare e vigono le procedure ordinarie". Lo ha detto in un'intervista ad Agenzia Nova Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice che per primo diede l'allarme sul terremoto nella notte del 24 agosto del 2016. "Noto con piacere che in questi giorni qualcuno si fa sentire, dal vescovo di Rieti a Toti e Sgarbi, ma adesso la politica abbia coraggio come l'ha avuto per Genova. Lì la politica ha avuto coraggio, perché c'erano grossi interessi e poi è uno snodo fondamentale per l'economia. Lì hanno fatto bene, con il terremoto del 2016 è stato sbagliato il metodo in partenza". (rer)