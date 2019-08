Terremoti: Pirozzi a "Nova", ricostruzione ferma figura barbina con mondo che ha fatto solidarietà

- "Stiamo facendo una figura barbina con tutte le persone che, in Italia e nel mondo, ci hanno portato la loro solidarietà e fatto donazioni". Lo ha detto in un'intervista ad Agenzia Nova Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice che per primo diede l'allarme sul terremoto nella notte del 24 agosto del 2016. "Il grosso rischio, e lo dico da uomo che vive in queste terre - prosegue Pirozzi - è che ci sia l'assuefazione della persone del territorio, che si abituano alle iniziative sporadiche, il contributo o la festicciola. Gli esseri umani si adeguano a ogni situazione, ma io non mi adeguo e cerco ancora di combattere questa battaglia perché ha un senso". Pirozzi che parteciperà stanotte e domani alle cerimonie di commemorazione ad Amatrice e dintorni per il terzo anniversario del sisma del centro Italia. (rer)