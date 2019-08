Terremoti: Pirozzi a "Nova", dolore ma anche rabbia. Ho pianto nel risentire registrazioni di quella notte

- "Oggi si alternano due sentimenti, quello del dolore e quello della rabbia. Dolore perché mi si ferma il respiro e il cuore in gola a risentire la mia voce nelle registrazioni di quella notte. A risentirmi ho pianto come un vitello. Ma c'è anche tanta rabbia perché a tre anni di distanza la ricostruzione è ferma al 4 per cento". Lo ha detto in un'intervista ad Agenzia Nova Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice che per primo diede l'allarme sul terremoto nella notte del 24 agosto del 2016. "Fino all'ultimo sono stato indeciso sul fare o meno questo ricordo a mezzo stampa - ha aggiunto -, perché il dolore di quella notte non lo cancellerà mai nessuno e farà male per sempre. Non posso dimenticare la sensazione di quella notte davanti al paese che d'un tratto non c'era più. E poi il riconoscimento dei morti la sera dopo, assieme all'assessore e mio carissimo amico che aveva perso la madre nella tragedia. Le eliambulanze, la corrente che non c'era, dover far chiudere il gas per evitare altri danni". (rer)