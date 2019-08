Governo: Mollicone (FdI), in piazza per chiedere elezioni subito

- "Nell'ambito della mobilitazione nazionale lanciata da Giorgia Meloni per questo fine settimana, dalle 18.30 a Largo San Carlo, su Via del Corso, con il coordinamento romano del partito e i militanti di Gioventù Nazionale, raccoglieremo le firme della petizione per chiedere elezioni subito, ribadendo il nostro no ai trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare. Mentre il Pd e il Movimento 5 stelle si incontrano nelle stanze dei palazzi, noi siamo in piazza con i cittadini". Così in un post su Facebook il deputato di Fratelli d'Italia eletto nel Lazio Federico Mollicone e componente dell'esecutivo del coordinamento romano del partito. (Ren)