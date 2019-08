Albania: opposizione torna ad attaccare il sindaco di Vora e chiede le sue dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per molti anni ho viaggiato in diversi paesi dell'Unione europea, per portare avanti la mia impresa", ha spiegato ai media Kajmaku, sostenendo che il tutto sarebbe una mossa "a scopi politici" dell'opposizione. Il sindaco ha avvertito che "gli autori delle diffamazioni nei miei confronti devono dare conto alla giustizia, avendo l'obbligo di rendere pubbliche le loro presunte prove". Nel caso risultasse vero che il sindaco di Vora sia stato condannato ed espulso, allora Kajmaku andrebbe rimosso, per non averlo dichiarato nel formulario di depenalizzazione, oltre al fatto che se fosse stato condannato per reati gravi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi. "Visto l'alto interesse pubblico, Il Pd si aspetta una immediata verifica da parte della Procura della Repubblica in rispetto della legge sulla depenalizzazione", ha sottolineato Beridhi nella sua lettera. (segue) (Alt)