Albania: opposizione torna ad attaccare il sindaco di Vora e chiede le sue dimissioni (4)

- Due settimane fa l'opposizione ha denunciato anche il sindaco di Scutari, Valdrin Pjetri, rappresentante della maggioranza, per essere stato condannato ed espulso dalle autorità italiane. Pjetri ha inizialmente respinto le accuse. L'opposizione ha pubblicato però i documenti delle autorità giudiziarie italiane secondo le quali Pjetri sarebbe stato condannato a 18 mesi di reclusione e poi espulso per 10 anni dall'Italia, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Solo dopo la pubblicazione dei documenti, Pjetri è stato costretto a dimettersi. Il premier Edi Rama ha preso le distanze. Nonostante a suo parere Pjetri "non è un criminale", Rama ha considerato "intollerabile" il fatto che lui avesse nascosto la sua condanna in Italia ed ha parlato di "ingiustificabili conseguenze", per la città di Scutari, il più importante comune del nord del paese. (segue) (Alt)