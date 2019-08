Cile: governo avanza su studio fattibilità collegamento fibra ottica con Asia

- Il governo cileno chiude un altro passaggio per la stesura di un cavo sottomarino in grado di assicurare un collegamento di fibra ottica con l'Asia. Al bando di concorso per lo studio di fattibilità del progetto, riferisce il quotidiano "La Tercera", sono state presentate otto proposte da firmate consorzi nazionali e internazionali. Nelle intenzioni del governo di Sebastian Pinera, l'ambiziosa infrastruttura punta a posizionare il paese come principale punto di snodo (hub) digitale per tutta la regione. La sottosegreteria per le Telecomunicazioni valuterà adesso le proposte, che includono l'analisi del contesto tecnico, normativo, legale ed economico del progetto, e comunicherà la sua scelta il prossimo 3 di settembre. Il sottosegretario Pamela Gidi ha sottolineato "il grande interesse da parte di aziende internazionali nel partecipare a questa grande opera di infrastruttura che trasformerà il nostro paese in un Hub con un mercato potenziale di 600 milioni di utenti" (segue) (Abu)