Siria: Cavusoglu, nessun assedio contro forze turche nell'area di Idlib

- Le truppe turche nell'area di Idlib non sono oggetto di alcun assedio da parte delle forze fedeli al governo di Bashar al Assad. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, parlando ai giornalisti durante una conferenza stampa a Beirut. "Siamo lì non perché non possiamo andar via, ma perché non vogliamo andar via", ha affermato il capo della diplomazia di Ankara, negando che le truppe turche siano "tagliate fuori" a causa dell'avanzata delle forze governative a Idlib, l'ultima area della Siria nord-occidentale ancora fuori dal controllo di Damasco e dominata da gruppi ribelli anti-Assad e jihadisti del cartello Hayat Tahrir as-sham. Le forze siriane, stando a quanto riferisce l'agenzia statale "Sana", hanno preso il controllo nelle scorse ore di una serie di città e villaggi a nord della provincia di Hama, compresa la città di Morek dove effettivamente si trova il punto di osservazione turco in questione. Cavusoglu si trova a Beirut in visita di Stato per incontrare i rappresentanti del governo libanese e discutere temi di interesse condiviso. Tra gli argomenti al centro dei colloqui, gli ultimi sviluppi nella regione di Idlib, in Siria, e la questione dei rifugiati siriani presenti in Libano. (Res)