Governo: Bernini (FI), Lega-M5s-Pd, il triangolo dei gattopardi

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, scrive in una nota che "mentre i capigruppo di Pd e Cinque stelle si incontrano nel tentativo arduo di sminare il terreno delle incompatibilità, Di Maio semina altre mine attaccando il Pd e Di Battista plaude alla nuova apertura della Lega ai Cinque stelle, dicendo che non gli dispiacerebbe un presidente del Consiglio del Movimento. Ma il capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, aveva appena negato che l’offerta a Di Maio di fare il premier. Va in scena, insomma", continua la parlamentare, "l’ennesimo gioco degli equivoci. Il presidente Mattarella ieri ha chiesto chiarezza ai partiti: se questa è la risposta, è meglio restituire la parola agli italiani, come Forza Italia sostiene coerentemente da mesi. Di questi gattopardi di quarta serie, ai quali tutto preme meno che l’interesse nazionale", conclude Bernini, "non se ne può davvero più". (Com)