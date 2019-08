Governo: Bussetti, si torni presto alle urne, lasciamo decidere italiani

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, scrive su Facebook "governo giallorosso? Per noi non esistono maggioranze alternative in Parlamento che non comprendano la Lega e che soprattutto, non tengano conto della volontà popolare. Il mio augurio è che si torni presto alle urne. Per qualcuno la coerenza verso gli elettori è un concetto sconosciuto. Ma non per noi che abbiamo a cuore il bene del Paese. Il rischio, infatti", continua il titolare del Miur, "è che si passi da un governo di interesse nazionale a uno personale. Non abbiamo paura del voto. Lasciamo decidere agli italiani".(Rin)