Algeria: avviata inchiesta su cinque morti durante concerto rap ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale algerino di Sidi Mhamed ha avviato un’inchiesta sulla ressa avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì durante il concerto del cantante Soolking. E’ quanto si legge in un comunicato dell’esecutivo algerino, in cui il primo ministro, Noureddine Bedoui, esprime le condoglianze alle famiglie delle vittime. Secondo il comunicato, nella ressa sono morte cinque persone, tra cui una ragazza di 13 anni. La tragedia ha avuto luogo all'ingresso dello Stadio del 20 agosto 1955 di Algeri, dove era in programma l’esibizione. Molti giovani minuti di biglietto non hanno potuto accedere al concerto, perché lo stadio era pieno. Secondo una prima ricostruzione, da lì sarebbe esplosa una colluttazione che ha in seguito scatenato il fuggi fuggi generale.(Ala)