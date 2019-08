Emilia-Romagna: big data, lunedì a Bologna conferenza sui risultati della missione regionale in Giappone

- Si è conclusa la missione istituzionale in Giappone, guidata dall’assessore al Coordinamento delle politiche europee, università e ricerca dell’Emilia-Romagna Patrizio Bianchi. I risultati della missione saranno illustrati dall’assessore lunedì 26 agosto alle 11,30 a Bologna, presso la sala stampa della Giunta regionale, in viale Aldo Moro. La spedizione è stata un appuntamento importante per rafforzare i rapporti tra il sistema della ricerca dell’Emilia-Romagna e il Paese del Sol Levante, a partire da quelli con le Prefetture di Ibaraki e Kyoto, le Città della Scienza di Tsukuba e Keihanna, le Università di Kyoto e Tsukuba in settori strategici per lo sviluppo che vedono l’Emilia-Romagna sempre più punto di riferimento per il Paese e leader anche a livello europeo. Grazie anche alle recenti acquisizioni: dal supercomputer Leonardo al Data Center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Passando per l’istituzione della Fondazione Big Data for Human Development. (Ren)