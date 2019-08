I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Africa: presidente Afdb parteciperà a vertice G7 di Biarritz - Il presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina, parteciperà al vertice del G7 che si aprirà domani 24 agosto, a Biarritz. Nel corso della sua permanenza, si legge in un comunicato dell’Afdb, Adesina prenderà parte a una sessione dedicata alla partnership tra G7 e Africa e presenterà alla stampa l'iniziativa Affirmative Finance Action for Women in Africa (Afawa) insieme al presidente francese Emmanuel Macron, alla presenza del cantante beninese e ambasciatore del Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia (Unicef), Angelique Kidjo. L'iniziativa Afawa è stata lanciata nel maggio 2016 in occasione degli incontri annuali dell’Afdb a Lusaka, in Zambia, e ha l’obiettivo di colmare il deficit di finanziamento e di incentivare liberare la capacità imprenditoriale delle donne africane. Adesina parteciperà inoltre lunedì 26 agosto a una sessione del G7 dedicata al clima, la biodiversità e gli oceani, nell'ambito della lotta contro il riscaldamento globale. Il vertice del G7 di quest'anno ha un nuovo formato: su iniziativa del presidente Macron, sono invitati otto paesi non G7, cinque dei quali sono africani: Australia, Burkina Faso, Cile, Egitto, India, Ruanda, Senegal e Sudafrica. (Res)