I fatti del giorno – Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia: premier su miniera di Amulsar, acque minerali di Jermuk non sono a rischio - Il progetto di estrazione aurea nella miniera di Amulsar, in Armenia, non mette a rischio la qualità delle acque minerali in prossimità della città di Jermuk. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Nikol Pashinyan, che nella giornata di oggi ha incontrato alcuni dei manifestanti che nei giorni scorsi hanno protestato contro la realizzazione del progetto. “Abbiamo predisposto uno studio sull’impatto ambientale da parte dell’impresa di consulenza Advanced Resources Development (Elard), che ha concluso che il progetto non metterebbe a rischio le acque in prossimità di Jermuk dal momento che la miniera si trova ad un’altitudine minore rispetto alle sorgenti”, ha detto il capo del governo di Erevan, aggiungendo che, una volta che “saranno applicate le dovute misure, i rischi ambientali che si verrebbero a creare per i fiumi di Vorotan e Arpa saranno assolutamente gestibili”. (segue) (Res)