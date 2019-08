I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Energia: antitrust Russia approva acquisizione 50 per cento filiale Gazprom Neft da parte di Repsol - L'Autorità antitrust della Federazione Russa (Fas) ha approvato l'acquisto da parte della spagnola Repsol del 50,01 per cento di una filiale di Gazprom Neft, Karabashskie-6 LLC. "Il Fas ha esaminato la richiesta di Gazprom Neft e Repsol per l'acquisizione da parte di quest'ultima di una partecipazione del 50,01 per cento nel capitale di Karabashskie-6 e ha deciso di soddisfare tale richiesta", si legge in un comunicato dell'antitrust. La società Karabash-6 è registrata a Tjumen e opera nel campo dell'esplorazione geologica e delle risorse minerarie. La società possiede licenze per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas in sei siti nel Circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra (segue) (Res)